По факту аварии с автобусом в центре Петербурга проводят проверку

Сегодня, 12 мая, около 8:49, у дома №22 по улице Моисеенко произошло ДТП: водитель автобуса не справился с управлением и врезался в опору ограждения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя за рулём. Он был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Пострадавших среди других людей нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти