На Южном шоссе столкнулись Toyota Land Cruiser и рейсовый автобус

В больнице находятся 3 человека.

Полиция Всеволожского района разбирается в обстоятельствах аварии с рейсовым автобусом на Южном шоссе. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня в 10:18 в полицию Всеволожского района поступило сообщение, что на пересечении Южного шоссе и проспекта Грибоедова произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser и рейсового автобуса маршрута № 6. В результате столкновения оба ТС съехали в кювет.

По предварительной информации, в момент происшествия в автобусе находилось 10 пассажиров. В ДТП пострадали 3 человека – оба водителя и пассажир автобуса. Все госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Фото: прокуратура Ленинградской области