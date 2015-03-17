Рефрижератор на КАД сбил насмерть человека

Мужчина пересекал проезжую часть.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту смертельного ДТП на 30 км КАД. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 30 км КАД 14 августа с 08:45 60-летний водитель, управляя рефрижератором, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения пешехода.

В результате ДТП пешеход, неустановленный мужчина, от полученных травм скончался на месте.

Ранее водителя без прав, устроившего смертельное ДТП в Красном Селе, арестовали на два месяца.

Фото: Piter.tv