Водителя без прав, устроившего смертельное ДТП в Красном Селе, арестовали на два месяца

Он проявил преступное легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать на два месяца 35-летнего Романа Букаткина, устроившего смертельное ДТП в Красном Селе. Заседание прошло в больнице, где обвиняемый находится на лечении с переломами ноги и ребер, полученными в аварии.

По данным следствия, водитель, не имевший прав, сбил двух женщин-пешеходов. В результате 40-летняя женщина погибла на месте, а 71-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Букаткин, работающий электросварщиком, отказался от прохождения медицинского освидетельствования после ДТП, сообщили в Объёдинённой пресс-службе городских судов.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Видео: Объёдинённая пресс-служба городских судов