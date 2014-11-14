  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга 6-летний ребенок травмировался при катании на питбайке
Сегодня, 13:55
153
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга 6-летний ребенок травмировался при катании на питбайке

0 0

Полиция выясняет, почему ребенок оказался за рулем транспорта.

Полиция проводит проверку по факту травмирования 6-летнего мальчика, катавшегося на питбайке в центре города. Об 
этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло вечером 7 августа около дома 31 по Таврической улице. По предварительным данным, ребенок, управляя мотоциклом, перепутал педали и врезался в стену. В 21:32 в полицию Центрального района поступило сообщение из медицинского учреждения, куда родители доставили мальчика с различными травмами в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются вопросы законности нахождения ребенка за рулем питбайка и возможного нарушения правил организации детского досуга.

Ранее Piter.TV сообщал, что скончался народный артист России Иван Краско.

Фото: Piter.TV

Теги: петербургская полиция, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии