В центре Петербурга 6-летний ребенок травмировался при катании на питбайке

Полиция выясняет, почему ребенок оказался за рулем транспорта.

Полиция проводит проверку по факту травмирования 6-летнего мальчика, катавшегося на питбайке в центре города. Об

этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло вечером 7 августа около дома 31 по Таврической улице. По предварительным данным, ребенок, управляя мотоциклом, перепутал педали и врезался в стену. В 21:32 в полицию Центрального района поступило сообщение из медицинского учреждения, куда родители доставили мальчика с различными травмами в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются вопросы законности нахождения ребенка за рулем питбайка и возможного нарушения правил организации детского досуга.

Фото: Piter.TV