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В детском саду на улице Маршала Тухачевского появится метеостанция
Сегодня, 11:33
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В детском саду на улице Маршала Тухачевского появится метеостанция

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Размещение детской метеостанции позволит ребятам наблюдать за погодой и ставить эксперименты.

На территории детского сада на улице Маршала Тухачевского, 26, появится метеостанция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 21 октября. 

С просьбой благоустроить детский сад №26 обратилась к главе города мама одного из воспитанников учреждения. Оно имеет инженерный профиль и является региональной стажировочной площадкой "Инженерный детский сад". Размещение детской метеостанции позволит ребятам наблюдать за погодой и ставить эксперименты. 

Помимо этого, в саду до сентября следующего года появятся новые игровые и спортивная площадки, освещение, теневые навесы, современные игровые комплексы. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: детский сад, улица маршала тухачевского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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