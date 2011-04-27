В детском саду на улице Маршала Тухачевского появится метеостанция

Размещение детской метеостанции позволит ребятам наблюдать за погодой и ставить эксперименты.

На территории детского сада на улице Маршала Тухачевского, 26, появится метеостанция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга 21 октября.

С просьбой благоустроить детский сад №26 обратилась к главе города мама одного из воспитанников учреждения. Оно имеет инженерный профиль и является региональной стажировочной площадкой "Инженерный детский сад". Размещение детской метеостанции позволит ребятам наблюдать за погодой и ставить эксперименты.

Помимо этого, в саду до сентября следующего года появятся новые игровые и спортивная площадки, освещение, теневые навесы, современные игровые комплексы.

Ранее мы рассказывали о том, что на Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга