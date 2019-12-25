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На Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест
Сегодня, 15:40
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На Среднерогатской улице достроили детский сад на 300 мест

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Здание нового детского сада – разновысотное: от 1 до 4 этажей с учётом подвала.

На Среднерогатской улице завершилось строительство детского сада на 300 мест, открытие запланировано на 2025 год.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", садик рассчитан на 16 групп по 15-20 детей. Для каждой предусмотрены свои раздевалки, спальни, игровые, буфетные и туалетные комнаты. Есть бассейн, зал для музыкальных и физкультурных занятий, комнаты для занятий в кружках, медицинский кабинет.

Здание нового детского сада – разновысотное: от 1 до 4 этажей с учётом подвала. Здесь создана безбарьерная среда, установлен лифт грузоподъёмностью до 1000 кг, которым могут пользоваться маломобильные граждане. На прилегающей территории оборудованы детские площадки, площадка для занятий спортом и велопарковка.

В Шушарах построят детский сад на 240 мест.

Фото: Смольный

Теги: детский сад, среднерогатская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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