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В Шушарах построят детский сад на 240 мест
Сегодня, 13:05
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В Шушарах построят детский сад на 240 мест

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Сад будет возведен на участке 22 предприятия "Шушары" (Пулковский).

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект детского сада на 240 мест, который будет возведен на участке 22 предприятия "Шушары" (Пулковский). Проект разработан компанией ООО "БИП" по заказу АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", для комфорта детей предусмотрены игровые зоны и спортивные площадки, что сделает новый детский сад современным центром для дневного пребывания и развития.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрил архитектурный облик детского сада, который будет построен на территории предприятия "Ручьи", участок 8.

Фото: КГА

Теги: детский сад, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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