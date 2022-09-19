Новый детский сад с бассейном появится в Красногвардейском районе

В дошкольном учреждении будут созданы все необходимые условия для развития детей.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга согласован проект нового детского сада на 140 мест. Проект разработан ООО "ГЕОКАД" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" и включен в адресную инвестиционную программу на 2023-2025 годы. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В дошкольном учреждении будут созданы все необходимые условия для развития детей: предусмотрены помещения для физкультуры и музыкальных занятий, а также бассейн. Этот проект станет важным дополнением к образовательной инфраструктуре района.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил архитектурный облик комплекса спортивных сооружений, который появится на Ленской улице, участок 32.

Фото: КГА