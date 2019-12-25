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Утвержден проект спортивного комплекса для любительских соревнований на Ленской улице
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Утвержден проект спортивного комплекса для любительских соревнований на Ленской улице

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Комплекс будет включать двухэтажное здание.

Проект нового спортивного комплекса на Ленской улице получил официальное согласование от Комитета по градостроительству и архитектуре. Разработанный ООО "Архитектурная мастерская Чумбаш и Иванов" комплекс будет включать двухэтажное здание для соревнований по волейболу и баскетболу, а также открытую площадку для волейбольных матчей.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", фасад здания будет отделан металлическими кассетами, что придаст ему современный и стильный вид.

Проект поддержан заказчиком ООО "СТ-3" и вскоре начнется его реализация, что обеспечит горожанам новые возможности для спортивных мероприятий и активного отдыха.

Фото: КГА

Теги: кга, ленская улица, спорткомплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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