Утвержден проект спортивного комплекса для любительских соревнований на Ленской улице

Комплекс будет включать двухэтажное здание.

Проект нового спортивного комплекса на Ленской улице получил официальное согласование от Комитета по градостроительству и архитектуре. Разработанный ООО "Архитектурная мастерская Чумбаш и Иванов" комплекс будет включать двухэтажное здание для соревнований по волейболу и баскетболу, а также открытую площадку для волейбольных матчей.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", фасад здания будет отделан металлическими кассетами, что придаст ему современный и стильный вид.

Проект поддержан заказчиком ООО "СТ-3" и вскоре начнется его реализация, что обеспечит горожанам новые возможности для спортивных мероприятий и активного отдыха.

Фото: КГА