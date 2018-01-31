Преступники перед задержанием забили унитаз «травой».

В квартирах трех наркосбытчиков обнаружили теплицу и запасы наркотических веществ. Подробностями поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно установлено, что 36-летний мужчина занимался поставками наркотиков, а двое его ранее судимых подельников 32 и 34 лет выполняли роль сбытчиков криминального товара. В жилище правоохранители обнаружили более 200 граммов марихуаны, электронные весы и материалы для упаковки наркотика.

В другой квартире, которая использовалась для культивирования запрещенного растения, нашли более 190 граммов марихуаны и специальные приспособления для выращивания. Его подельники также пытались спрятать наркотик и упаковочный материал. Перед задержанием они забили унитаз "травой".

В отношении двоих мужчин возбудили уголовные дела. Сейчас устанавливаются детали преступной деятельности. Также полиции предстоит выяснить, были ли у задержанных сообщники.

Ранее уроженку Удмуртии задержали в Ленобласти с крупной партией наркотиков.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти