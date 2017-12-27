Группа наркосбытчиков подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем

В Петербурге задержала группу лиц, которые легализовали денежные средства за запрещенный товар.

В Петербурге сотрудники полиции установили, что участники наркопреступной группы, распространявшие психостимуляторы в Колпино, разработали алгоритм легализации денежных средств.

Известно, что в октябре прошлого года полицейскими была задержана группа подозреваемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Колпинского района Петербурга. В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники выявили, что злоумышленники составили механизм перевода денег за товар на банковскую карту.

Так, 30 января 2018 года в отношении двух участников преступной группы возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 3 статьи "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В настоящее время подозреваемые находятся под арестом.

Сейчас сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности.