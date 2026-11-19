С начала года в городе открыли 13 новых промпредприятий

Губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии в эфире телеканала "Санкт‑Петербург" рассказал о ключевых направлениях развития Северной столицы, в том числе о состоянии промышленного сектора, бюджетных показателях и ходе реализации крупных инфраструктурных проектов. Особое внимание глава города уделил развитию передовой промышленности.

По его словам, ставка на этот сектор, сделанная семь лет назад, сегодня приносит ощутимые результаты. Президент России неоднократно отмечал успехи петербургских предприятий.

Промышленный сектор, как отметил Беглов, остается одним из главных драйверов городской экономики. Это подтверждают актуальные статистические данные: за девять месяцев 2026 года индекс промышленного производства в Петербурге достиг 102,2%, превысив среднероссийский показатель (100,2 %). Также с начала года в городе открыли 13 новых высокотехнологичных промпредприятий.

Ранее мы сообщали, что экономический эффект предприятий перерабатывающей промышленности Петербурга превысил 5 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга