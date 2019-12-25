Во дворах на Кораблестроителей водитель Honda наехал на юного пешехода

В результате аварии парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Васильевском острове, в котором пострадал подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером у дома 39к2 по улице Кораблестроителей 25-летний водитель автомобиля Honda CR-V, двигаясь по дворовой территории, наехал на 14-летнего пешехода. Юноша внезапно выбежал из-за припаркованных машин.

В результате аварии парня госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

