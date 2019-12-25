  1. Главная
На Будапештской улице столкнулись два авто и троллейбус
Сегодня, 11:57
В результате аварии пострадал 21-летний водитель "легковушки".

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Есть пострадавший, пишет 78.ru 15 сентября. 

Уточняется, что на Будапештской улице столкнулись два легковых автомобиля и троллейбус. Как сообщили очевидцы, внедорожник начал движение раньше сигнала светофора, от чего в него влетела другая машина. Вместе их вынесло в общественный транспорт. 

В результате аварии пострадал 21-летний водитель "легковушки", его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что студент колледжа попал под колеса Audi в Красногвардейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: будапештская улица, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

