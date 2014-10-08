Студент колледжа попал под колеса Audi в Красногвардейском районе

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием студента колледжа в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 14 сентября возле дома 35к1 по проспекту Наставников 48-летняя женщина за рулем автомобиля Audi Q5 в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на 16-летнего юношу. Он переходил проезжую часть на "красный".
Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
