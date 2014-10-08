Студент колледжа попал под колеса Audi в Красногвардейском районе

Он переходил проезжую часть на "красный".

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием студента колледжа в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 14 сентября возле дома 35к1 по проспекту Наставников 48-летняя женщина за рулем автомобиля Audi Q5 в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на 16-летнего юношу. Он переходил проезжую часть на "красный".

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: во Мге два школьника на электросамокате столкнулись с фургоном.

Фото: Piter.TV