Студент колледжа попал под колеса Audi в Красногвардейском районе
Сегодня, 9:32
Он переходил проезжую часть на "красный".

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием студента колледжа в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 14 сентября возле дома 35к1 по проспекту Наставников 48-летняя женщина за рулем автомобиля Audi Q5 в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на 16-летнего юношу. Он переходил проезжую часть на "красный". 

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: во Мге два школьника на электросамокате столкнулись с фургоном. 

Фото: Piter.TV 

