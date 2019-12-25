Во Мге два школьника на электросамокате столкнулись с фургоном

В результате ДТП 15-летний подросток в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводится поверка по факту столкновения школьника на электросамокате с фургоном во Мге. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 14 сентября у дома 53 по Советскому проспекту во Мге 15-летний школьник, управляя электросамокатом, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, столкнулся с автомобилем "ГАЗ-2752", за рулем которого находился 37-летний мужчина.

В результате ДТП подросток в тяжелом состоянии госпитализирован. Его 10-летний пассажир, ехавший на одном самокате вместе с ним, был осмотрен медиками на месте и отпущен.

Фото: Piter.tv