В Москве задержали девушку за поджог петард под фургоном. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Дубининской улице. По данным следствия, злоумышленница проникла на охраняемую парковку и положила под автомобиль Volkswagen упаковку петард, после чего подожгла их и скрылась. Отмечается, что иномарка принадлежала юридическому лицу. Огонь заметил один из работников организации, который вытащил горящую упаковку из-под транспортного средства и потушил ее.

Сотрудники полиции задержали 24-летнюю подозреваемую. По словам задержанной, она совершила противоправные действия по указанию неизвестных лиц, которые связались с ней через мессенджер. Те представились якобы сотрудниками спецслужб. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве