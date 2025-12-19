  1. Главная
Сегодня, 14:52
В Москве задержали девушку за поджог петард под фургоном

По словам задержанной, она совершила противоправные действия по указанию неизвестных лиц.

В Москве задержали девушку за поджог петард под фургоном. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Дубининской улице. По данным следствия, злоумышленница проникла на охраняемую парковку и положила под автомобиль Volkswagen упаковку петард, после чего подожгла их и скрылась. Отмечается, что иномарка принадлежала юридическому лицу. Огонь заметил один из работников организации, который вытащил горящую упаковку из-под транспортного средства и потушил ее.

Сотрудники полиции задержали 24-летнюю подозреваемую. По словам задержанной, она совершила противоправные действия по указанию неизвестных лиц, которые связались с ней через мессенджер. Те представились якобы сотрудниками спецслужб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить.

Видео: ГУ МВД России по Москве

