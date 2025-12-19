  1. Главная
В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить
Сегодня, 10:15
В МВД рассказали о том, как аферисты заставляют россиян перезванивать.

Мошенники  рассылают пользователям из России на электронную почту сообщения якобы от единого портала  "Госуслуги" о том, что не могут использовать электронный адрес для уведомлений и просят перезвонить в "техническую поддержку". Соответствующее предупреждение опубликовали представители пресс-службы Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В киберполиции заметили, что  аферисты делают человеку запрос на обновление е-mail, поскольку текущий адрес больше "не используется". В тексте рассылки аферисты даже указывают то, что никому нельзя сообщать присланные коды.

В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру "техподдержки".

В криминальной схеме используются  схожие с официальными логотипы. Злоумышленники адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют ему не сообщать коды подтверждения из SMS. Однако все эти шаги являются частью обмана пользователя. В МВД уточнили, что единственным адресом, с которого гражданам могут написать от  "Госуслуг", является no-reply@gosuslugi.ru.

Мошенники внедряют новую схему, предлагая "заработать" на отзывах на товары.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

