Мошенники внедряют новую схему, предлагая "заработать" на отзывах на товары
В полиции предупредили об опасности "легкого заработка" и необходимости быть осторожными с подобными предложениями в интернете.

Дистанционные мошенники внедряют новую схему обмана граждан в России,за счет предложения по заработку с отзывом на купленные в интернет-магазине товары. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы российских правоохранительных органов через распространенные материалы. Известно, что  неизвестные лица для начала пишут человеку в мессенджере и предлагают ему работу в интернете. Они говорят о необходимости оформления заказа в конкретном пункте выдачи (ПВЗ). В результате, когда жертва обмана делает онлайн-закаего, то его просят выслать "работодателю" код для получения товара. Далее вместо обещанного материального вознаграждения он получает уведомление о том, что стал жертвой аферы.

В МВД уточнили, что если поступает предложение, связанное с конкретным маркетплейсом или магазином, то пользователю требуется для начала  узнать об условиях сотрудничества только через официальные сайты компании и  техническую поддержку. 

Мошенники используют ИИ для подделки голосов и лиц следователей.

