Мошенники используют ИИ для подделки голосов и лиц следователей

Злоумышленники создают реалистичные аудио- и видеоматериалы, выдавая себя за сотрудников СК РФ и требуя денег или данных "для следствия".

В Следственном комитете России предупредили о новой волне мошеннических атак, в которых злоумышленники применяют технологии искусственного интеллекта для имитации голосов и даже изображений настоящих следователей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Аферисты создают поддельные аудио- и видеоматериалы, используя фамилии и должности следователей, которые часто фигурируют в публичных комментариях в СМИ. В ходе телефонных звонков, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, они оказывают психологическое давление, действуют агрессивно, запугивают граждан и требуют немедленного перевода денежных средств или передачи персональных данных якобы в рамках расследования уголовных дел.

В Следственном комитете подчеркивают, что реальные следственные действия никогда не проводятся по телефону. Наши сотрудники не требуют от граждан переводов денег или передачи ценностей. Все официальные процедуры, включая вызов на допрос, оформляются исключительно повестками или очными вызовами. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Ведомство призывает граждан сохранять предельную бдительность. При любых сомнениях рекомендуется самостоятельно перезвонить на официальные номера территориальных органов СК, чтобы проверить информацию.

Фото: pxhere