В ГД предложили уменьшить разрешенную скорость электросамокатов до 12 км/ч

Сергей Миронов рассказал о стремлении "Справедливой России" добиться принятия федерального закона о регулировании движения средств индивидуальной мобильности.

В Государственной думе России предложили уменьшить разрешенную скорость электросамокатов до 12 километров в час. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что в настоящее время для СИМ разрешена скорость в 25 километров в час. Он призвал увеличить штрафы за нарушение ПДД водителями данного вида транспорта.

Водитель, попавший в аварию на такой скорости, покалечится сам, нанесет серьезные травмы пешеходам... Штрафы за нарушение правил дорожного движения для владельцев СИМ надо поднимать до 2,5 тысяч - 25 тысяч рублей. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Дополнительно парламентарий из нижней палаты предложил запрещать злостным нарушителям ПДД управлять электросамокатами в срок от полутора до двух лет. Также по стране следует ввести систему страхования гражданской ответственности. Такое решение необходимо для того, чтобы в случае ДТП они "смогли компенсировать ущерб и оплатить лечение пострадавшим". Законодатель добавил, что создать отдельную инфраструктуру для СИИМ можно за счет бюджетных средств, кикшеринговых компаний-операторов и служб доставки.

