В Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, внесенный на рассмотрение Госдумы.
В тексте документа предлагаются внести поправки в закон "О страховых пенсиях". Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников. По словам депутата, такое решение направлено на компенсацию дисбаланса между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.
Также Миронов подчеркнул, что у врачей и учителей зарплаты небольшие, а по итогам многолетней деятельности они получают небольшие пенсии. Принятие законопроекта приведет к повышению престижа профессий и снижению рисков бедности в пенсионном возрасте.
Ранее в Госдуме предупредили о рисках при использовании VPN.
