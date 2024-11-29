В Госдуме предложили повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил повысить пенсионный коэффициент врачам и учителям. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, внесенный на рассмотрение Госдумы.

В тексте документа предлагаются внести поправки в закон "О страховых пенсиях". Миронов предложил установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 для педагогических и медицинских работников. По словам депутата, такое решение направлено на компенсацию дисбаланса между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.

Также Миронов подчеркнул, что у врачей и учителей зарплаты небольшие, а по итогам многолетней деятельности они получают небольшие пенсии. Принятие законопроекта приведет к повышению престижа профессий и снижению рисков бедности в пенсионном возрасте.

