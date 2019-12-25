  1. Главная
Водитель Skoda сбил первоклассницу на Школьной улице и скрылся
Сегодня, 9:19
Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Задержан водитель, который сбил первоклассницу в Шушарах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

На Школьной улице 13 сентября под колеса автомобиля Skoda Rapid попала семилетняя девочка.После этого иномарка скрылась с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. 

Злоумышленником оказался 54-летний мужчина с улицы Ольги Форш, его задержали по месту жительства. Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток на мопеде госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

