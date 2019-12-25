Водитель Skoda сбил первоклассницу на Школьной улице и скрылся

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Задержан водитель, который сбил первоклассницу в Шушарах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На Школьной улице 13 сентября под колеса автомобиля Skoda Rapid попала семилетняя девочка.После этого иномарка скрылась с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Злоумышленником оказался 54-летний мужчина с улицы Ольги Форш, его задержали по месту жительства. Составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV