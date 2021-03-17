Подросток на мопеде госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти

В Приозерском районе Ленобласти 13-летний подросток получил тяжелые травмы в результате аварии на мопеде. Инцидент произошел 12 сентября около 16:00 в Петровском сельском поселении, в урочище Россошное.
По предварительной информации, несовершеннолетний водитель на мопеде Suzuki не справился с управлением на грунтовой дороге в лесополосе напротив дома 33 и опрокинулся. Несмотря на использование защитного шлема, подросток получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции Приозерского района проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося.
Правоохранительные органы напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при управлении мототранспортом и важности использования полного комплекта защитной экипировки. Также отмечается, что управление мопедом лицами, не достигшими 16-летнего возраста, запрещено правилами дорожного движения.
Фото: Piter.TV
