"Для обретения душевного равновесия": мужчина устроил стрельбу после ссоры с женой под Петербургом

Полицейские Всеволожского района задержали 40-летнего местного жителя, который устроил стрельбу из охолощенного пистолета во дворе жилого дома. Инцидент произошел вечером 13 сентября на улице Шувалова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне в 23:03 в полицию поступил звонок от бдительной жительницы Мурино, которая сообщила, что её муж производит выстрелы в воздух из пистолета. Прибывшие на место наряды полиции обнаружили 40-летнего мужчину, который, по предварительным данным, устроил стрельбу после словесного конфликта с супругой "для обретения душевного равновесия".

Задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Охолощенный пистолет изъят и направлен на экспертизу для установления его технических характеристик и правового статуса. Несмотря на то, что оружие было модифицировано, его использование в общественном месте создало реальную угрозу для безопасности граждан.

Фото: Piter.TV