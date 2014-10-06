В Петербурге задержали мужчин, осквернивших памятник ВОВ

В Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны. Инцидент произошел вечером 23 марта на улице Дмитрова.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал от местного жителя, который сообщил о противоправных действиях. Очевидец рассказал правоохранителям, что двое пьяных мужчин подошли к ДОТу оборонительного рубежа "Ижора", имеющему статус музея и регионального памятника, после чего справили нужду на объект и попытались скрыться.

Нарушителями оказались жители города 41 и 45 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Их оперативно задержали и доставили в отдел полиции. В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти