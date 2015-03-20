Петербуржец бросал камни в окно квартиры на Коммуны

Предварительная причина выходки – ревность: молодой человек ухаживал за потерпевшей, на что она не отвечала взаимностью.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали правонарушителя, который разбил окно девушки из ревности. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 9 марта жительница квартиры в доме по улице Коммуны сообщила правоохранителям о том, что мужчина бросал камни в стекла ее жилища на первом этаже. Приметы злоумышленника были переданы всем нарядам вневедомственной охраны. Неподалеку от здания поймали 20-летнего хулигана.

Предварительная причина выходки – ревность: молодой человек ухаживал за потерпевшей, на что она не отвечала взаимностью. Его увезли в 13-й отдел полиции, сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

