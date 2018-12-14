"Банный десант" водителей устроил ночную разборку после отдыха на Витебском проспекте

Отдых оказался совсем не расслабляющим.

Полиция Московского района задержала десять сотрудников сетевого магазина, устроивших массовую драку после корпоратива в сауне на Витебском проспекте. Инцидент произошел около полуночи 12 сентября у здания администрации муниципального образования Гагаринское.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возраст задержанных составляет от 26 до 51 года. Мужчины отмечали корпоратив в сауне, но после употребления алкоголя между ними возник конфликт, который перерос в драку на улице. Шумное выяснение отношений под окнами жилых домов вызвало беспокойство местных жителей, которые вызвали полицию.

Всех участников инцидента доставили в отдел полиции, где с ними провели профилактические беседы. На каждого из десяти человек составлены протоколы о мелком хулиганстве. Самого старшего участника, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, оставили в изоляторе временного содержания на ночь. Остальных отпустили домой после оформления необходимых документов.

Ранее Piter.TV сообщал, что дело переехавшего на Rolls-Royce байкера петербуржца направлено в суд.

Фото: Piter.TV