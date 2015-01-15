Дело переехавшего на Rolls-Royce байкера петербуржца направлено в суд

Полученные байкером травмы были оценены, как тяжкий вред.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего водителя Rolls-Royce, который совершил наезд на мотоциклиста на перекрестке улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, инцидент произошел 31 мая этого года. Водитель элитной иномарки при выполнении разворота с нарушением правил дорожного движения наехал на мотоцикл Harley-Davidson, после чего совершил наезд на 35-летнего байкера. Пострадавший с травмами, классифицированными как тяжкий вред здоровью, был госпитализирован.

Водителя Rolls-Royce задержали и поместили под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе расследования следователи провели комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области