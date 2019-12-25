  1. Главная
Велосипедист столкнулся с таксистом и угрожал ему ножом в Петергофе
Управлявший машиной распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонента.

В Петергофе произошел дорожный конфликт с участием велосипедиста и водителя такси. Первый высказывал угрозы и размахивал ножом. 

Как сообщила "Фонтанка", к правоохранителям обратился 41-летний таксист из Петродворцового района Петербурга. По словам мужчины, 11 сентября на Парковой улице у него случилась перепалка с незнакомцем после ДТП: в автомобиль Chery влетел велосипед. Управлявший машиной распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонента, а тот схватился за нож. 

Второго участника конфликта разыскивает полиция.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчину будут судить за нападение на соседа по "коммуналке" с толкушкой и угрозы убийством. 

Фото: Piter.TV 

