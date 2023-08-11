В Петербурге мужчину будут судить за нападение на соседа по "коммуналке" с толкушкой и угрозы убийством

Пока пострадавший приходил в себя, злоумышленник прошел в его комнату и разбил планшет.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 1 ст. 119 и ч. 1 ст. 167 УК РФ. Об этом сообщили 11 сентября в надзорном ведомстве.

В феврале обвиняемый на кухне в коммунальной квартире на улице Пионерстроя повалил соседа на пол, после чего, угрожая убийством, нанес ему несколько ударов по телу толкушкой для картофеля. Пока пострадавший приходил в себя, он прошел в его комнату и разбил планшет. По словам злоумышленника, конфликт произошел на финансовой почве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга