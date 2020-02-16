На пожилого петербуржца напали с лопатой в Центральном районе

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Центральном районе Петербурга неизвестные напали на пенсионера. Его госпитализировали в Мариинскую больницу, пишет "Фонтанка".

Накануне днем 68-летнего мужчину увезли в медицинское учреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга тяжелой степени, переломом лобной кости и рубленой раной лба.

Как сообщил пострадавший, кто-то ударил его лопатой по голове. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

