Сегодня, 12:18
Житель Петербурга ударил бармена после отказа в обслуживании

Нападение произошло в ресторане на улице Адмирала Трибуца.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Мужчине вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали 10 сентября в надзорном ведомстве. 

В марте обвиняемый напал на бармена в ресторане на улице Адмирала Трибуца. По словам злоумышленника, примерно год назад ему стали отказывать в обслуживании без объяснения причин, и таким образом он решил выяснить отношения. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в массовой драке мигрантов на Московском проспекте пострадал один человек. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

