В массовой драке мигрантов на Московском проспекте пострадал один человек
Сегодня, 8:32
117
В ход пошли бутылки и ограждения.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла массовая драка мигрантов. Есть пострадавший, сообщает tg-канал "Дорожный инспектор". 

Информация о потасовке с участием более 10 иностранцев на Московском проспекте поступила в полицию вечером 9 сентября. В ход пошли бутылки и ограждения. Когда на место прибыли правоохранители, приезжие скрылись. 

Одного из мигрантов госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время разыскиваются все участники и автомобиль Mercedes. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

