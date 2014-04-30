В массовой драке мигрантов на Московском проспекте пострадал один человек

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла массовая драка мигрантов. Есть пострадавший, сообщает tg-канал "Дорожный инспектор".
Информация о потасовке с участием более 10 иностранцев на Московском проспекте поступила в полицию вечером 9 сентября. В ход пошли бутылки и ограждения. Когда на место прибыли правоохранители, приезжие скрылись.
Одного из мигрантов госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время разыскиваются все участники и автомобиль Mercedes.
Фото: Piter.TV
