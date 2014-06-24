Женщина напала на незнакомца возле бара на Комендантском проспекте

Пациента госпитализировали в больницу с множественными травмами.

На Комендантском проспекте в Петербурге произошло нападение на местного жителя 1991 года рождения. Его избила женщина, пишет 78.ru.

Утром 7 сентября возле бара злоумышленница ударила потерпевшего по голове и скрылась, из-за этого он потерял сознание. Пациента госпитализировали в городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломами теменной кости и чешуи височной кости и другими травмами. Состояние оценено как тяжелое.

Подозреваемая в настоящее время разыскивается, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV