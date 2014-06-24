  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Женщина напала на незнакомца возле бара на Комендантском проспекте
Сегодня, 11:29
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Женщина напала на незнакомца возле бара на Комендантском проспекте

0 0

Пациента госпитализировали в больницу с множественными травмами.

На Комендантском проспекте в Петербурге произошло нападение на местного жителя 1991 года рождения. Его избила женщина, пишет 78.ru. 

Утром 7 сентября возле бара злоумышленница ударила потерпевшего по голове и скрылась, из-за этого он потерял сознание. Пациента госпитализировали в городскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, переломами теменной кости и чешуи височной кости и другими травмами. Состояние оценено как тяжелое. 

Подозреваемая в настоящее время разыскивается, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: массовая драка на Будапештской обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии