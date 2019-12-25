Массовая драка на Будапештской обернулась уголовным делом

В отношении всех участников составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту драки во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 6 сентября правоохранителям поступила информация о конфликте возле дома 61 по Будапештской улице. На месте задержали восьмерых мужчин в возрасте от 33 до 44 лет в состоянии опьянения. Поссорились двое из них.

В отношении всех участников составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ, также заведено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV