Массовая драка на Будапештской обернулась уголовным делом
Сегодня, 9:30
В отношении всех участников составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту драки во Фрунзенском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 6 сентября правоохранителям поступила информация о конфликте возле дома 61 по Будапештской улице. На месте задержали восьмерых мужчин в возрасте от 33 до 44 лет в состоянии опьянения. Поссорились двое из них. 

В отношении всех участников составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ, также заведено дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: драка пенсионерок со смертельным исходом произошла в пансионате на юге Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

