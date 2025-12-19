Перед судом предстанет повредивший машину мужчины на проспекте Славы

Обвиняемый не смог объяснить свои действия.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщили 13 января в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года фигурант нанес удары по автомобилю Peugeot, который был припаркован возле дома по проспекту Славы. Он повредил зеркало, дверь и стекло, общий ущерб составил порядка 30 тыс. рублей. Обвиняемый не смог объяснить свои действия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на Варшавской мужчина повредил коммунальную технику из-за отключения электричества в его квартире. Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Фото: Piter.TV