Перед судом предстанет повредивший машину мужчины на проспекте Славы
Сегодня, 12:22
Обвиняемый не смог объяснить свои действия.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества), сообщили 13 января в надзорном ведомстве. 

В сентябре прошлого года фигурант нанес удары по автомобилю Peugeot, который был припаркован возле дома по проспекту Славы. Он повредил зеркало, дверь и стекло, общий ущерб составил порядка 30 тыс. рублей. Обвиняемый не смог объяснить свои действия. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Варшавской мужчина повредил коммунальную технику из-за отключения электричества в его квартире. Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект славы, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

