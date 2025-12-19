  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Варшавской мужчина повредил коммунальную технику из-за отключения электричества в его квартире
Сегодня, 8:58
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Варшавской мужчина повредил коммунальную технику из-за отключения электричества в его квартире

0 0

Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Правоохранители Московского района задержали мужчину, который хотел повредить коммунальную технику. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 12 января поступила информация о том, что на Варшавской улице неизвестный бьет металлической трубой по служебному автомобилю коммунальной службы. На месте поймали 56-летнего злоумышленника. По предварительным данным, таким образом он выражал недовольство отключением электроэнергии в своей квартире. 

Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Хулиган отправлен в специальное помещение для административно задержанных. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец разбил дверь жилого дома на 9-й линии В. О. Нарушителя доставили в 30-й отдел полиции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: варшавская улица, мелкое хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии