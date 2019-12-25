Задержан девятиклассник, распыливший "перцовку" в водителя трамвая на Просвещения

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские задержали причастного к хулиганской выходке в отношении вагоновожатого. Напомним, на 34-летнего водителя трамвая напали 24 октября.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в лицо мужчины распылили содержимое перцового баллончика на остановке у перекрестка проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Накануне днем на улице Софьи Ковалевской по подозрению поймали 15-летнего девятиклассника. Юноша допрошен и передан законным представителям под обязательство о явке. Устанавливаются иные участники хулиганской выходки.

Фото: Piter.TV