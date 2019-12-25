  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан девятиклассник, распыливший "перцовку" в водителя трамвая на Просвещения
Сегодня, 10:59
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан девятиклассник, распыливший "перцовку" в водителя трамвая на Просвещения

0 0

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские задержали причастного к хулиганской выходке в отношении вагоновожатого. Напомним, на 34-летнего водителя трамвая напали 24 октября. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в лицо мужчины распылили содержимое перцового баллончика на остановке у перекрестка проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство). 

Накануне днем на улице Софьи Ковалевской по подозрению поймали 15-летнего девятиклассника. Юноша допрошен и передан законным представителям под обязательство о явке. Устанавливаются иные участники хулиганской выходки.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ударил девочку-подростка на Замшиной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мелкое хулиганство, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии