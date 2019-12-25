Петербуржец ударил девочку-подростка на Замшиной

Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства дела.

Вечером 21 октября на девушку-подростка, проживающую в Калининском районе, было совершено нападение рядом с домом №15 на Замшиной улице. Потерпевшая сообщила о случившемся в полицию спустя два дня, 23 октября, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Осмотр медиков выявил у пострадавшей ушиб грудной части позвоночника и множественные синяки на теле. В связи с данным происшествием отдел дознания Управления МВД России по Калининскому району открыл уголовное производство по статье 213 ч.1 УК РФ ("хулиганство").

В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность преступника и определить его местонахождение. Напавшим оказался 42-летний гражданин, зарегистрированный в этом же районе. 30 октября злоумышленник был задержан полицейскими прямо у себя дома. Рассказывая следователям обстоятельства нападения, задержанный указал, что действовал исключительно из хулиганских побуждений.

Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства дела.

