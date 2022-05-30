Мужчина совершил поджог мусорного пакета у дверей благотворительной организации на улице Девятого Января

Отдел дознания УМВД РФ по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по статье 214 ч.1 Уголовного кодекса РФ ("вандализм").

Ранним утром 29 октября сотрудники полиции получили сигнал о возгорании возле приюта для лиц без поределенного места жительства, расположенного на улице Девятого Января во Фрунзенском районе. На место немедленно выехал наряд, сообщат пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники приюта успели устранить пожар собственными силами до приезда полицейских. Поджог привел к повреждению наружной отделки здания, размер ущерба оценен в 8138 рублей. В ходе оперативного расследования выяснилось, что около 6:00 неизвестный мужчина подошел к зданию и умышленно поджёг пакет с отходами, лежавший на пандусе. Отдел дознания УМВД РФ по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело по статье 214 ч.1 Уголовного кодекса РФ ("вандализм").

В результате проведенных оперативно-розыскных действий полицейские установили личность подозреваемого и нашли его место нахождения. Им оказался безработный 27-летний молодой человек, проживающий в данном районе. 30 октября правоохранительными органами он был задержан по месту своего проживания.

Мужчина признался, что совершил поджог из хулиганских побуждений. В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемый взят под стражу. Расследование инцидента продолжается.

Фото: Piter.TV