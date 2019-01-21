Сотрудники ДПС из Ленобласти предотвратили возгорание грузовика на трассе А-120

Быстрая реакция полицейских позволила быстро справиться с возгоранием и предотвратить возможные человеческие жертвы.

В среду, 29 октября, в 12:40 сотрудники ГИБДД, патрулируя участок дороги А120 "Санкт-Петербургское Южное полукольцо" на 104 километре, заметили грузовик марки FAW, объятый пламенем прямо на ходу, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Старший инспектор ДПС Кирилл Кравцов вместе с инспектором Иваном Беловым немедленно бросились на выручку водителю и оперативно приступили к действиям по устранению возникшего огня.

Быстрая реакция полицейских позволила быстро справиться с возгоранием и предотвратить возможные человеческие жертвы.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти