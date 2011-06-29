Молодая пара задержана пара за поджог батарейного шкафа на юге Петербурга

Росгвардия оказывала помощь региональным подразделениям Управления внутренних дел на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу и Управлению ФСБ.

В Петербурге задержана группа злоумышленников, устроившая пожар на железнодорожном оборудовании. Действие предпринял отряд специального назначения "Балтика" транспортной службы Росгвардии.

Правоохранительными органами установлено, что преступление совершено парой — 17 и 21 года. Получив финансовое вознаграждение в размере 400 долларов США, молодые люди подожгли батарейный шкаф, расположенный на участке пути между станциями Среднерогатская и Купчинская.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти