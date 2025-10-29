Злоумышленники, содействовавшие зарубежным мошенникам в Петербурге, признаны виновными в организации преступного сообщества

Все уголовные дела, касающиеся выявленных эпизодов правонарушений, объединены в единое производство.

История, связанная с арестом в 2024 году группы лиц, обвиняемых в пособничестве иностранным телефонным мошенникам, получила продолжение. как сообщила представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники арендовали жилое помещение, установив там GSM-шлюзы и обеспечивая стабильную работу SIM-карт мобильных операторов.

Следователь Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудил уголовное дело против членов группировки по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 210 УК РФ ("организация преступного сообщества"). Им предъявляются обвинения в организации и участии в преступном сообществе.

Все уголовные дела, касающиеся выявленных эпизодов правонарушений, объединены в единое производство. Предварительное следствие установило, что члены сообщества в период с октября 2023-го по ноябрь 2024 года совершили минимум 90 мошеннических операций, ущерб от которых оценён в 11 миллионов рублей.

Обвиняемые содержатся под стражей, расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти