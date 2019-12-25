Неизвестные распылили перцовку в лицо водителя трамвая на проспекте Просвещения

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивает неизвестных, которые применили перцовый баллончик против водителя трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 24 октября в 16:03 в полицию обратился 34-летний вагоновожатый. Он сообщил, что на остановке у перекрестка проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина неизвестные распылили содержимое перцового баллончика ему в лицо и скрылись с места происшествия.

В настоящее время полицией приняты меры к установлению и задержанию подозреваемых. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент правоохранительные органы ищут свидетелей происшествия и тех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемых.

Фото: Piter.TV