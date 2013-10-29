Трое подростков попытались ограбить магазин и ПВЗ на проспекте Просвещения

В Выборгском районе оперативно задержали троих налетчиков на магазин и пункт выдачи заказов. Преступление совершили подростки, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что из супермаркета на проспекте Просвещения попытались вынести алкоголь. Один из злоумышленников выстрелил в 47-летнюю сотрудницу из пневматического пистолета. Она обратилась в травмпункт с ушибом бедра. Кроме того, молодые люди ворвались в ПВЗ в том же здании и забрали оттуда товар на сумму 9 тыс. рублей.

В отдел увезли 14-летнего шестиклассника и двоих 16-летних товарищей. Младший в начале марта уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а в отношении мальчика постарше в 2025 году возбудили несколько уголовных дел за кражи.

