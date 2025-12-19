  1. Главная
Сегодня, 15:45
Петербуржец разбил дверь жилого дома на 9-й линии В. О.

Нарушителя доставили в 30-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали на Васильевском острове мужчину, который повредил входную дверь жилого дома. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

К сотрудникам вневедомственной охраны 7 января обратился персонал бара на 9-й линии В. О. с информацией о том, что в здании напротив неизвестный разбивает дверь подъезда. На месте поймали нетрезвого 24-летнего местного жителя, разбившего стекло. Нарушителя доставили в 30-й отдел полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербурженка, которая разбила лопатой машину женщины. Хозяйке авто причинен материальный ущерб на сумму около 200 тыс. рублей. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

