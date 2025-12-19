Петербуржец разбил дверь жилого дома на 9-й линии В. О.

Нарушителя доставили в 30-й отдел полиции.

Росгвардейцы задержали на Васильевском острове мужчину, который повредил входную дверь жилого дома. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К сотрудникам вневедомственной охраны 7 января обратился персонал бара на 9-й линии В. О. с информацией о том, что в здании напротив неизвестный разбивает дверь подъезда. На месте поймали нетрезвого 24-летнего местного жителя, разбившего стекло. Нарушителя доставили в 30-й отдел полиции, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии