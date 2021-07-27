Перед судом предстанет петербурженка, которая разбила лопатой машину женщины

Хозяйке авто причинен материальный ущерб на сумму около 200 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Об этом рассказали 30 декабря в надзорном ведомстве.

Ночью 25 сентября злоумышленница, взяв лопату, нанесла ей удары по лобовому стеклу автомобиля Toyota Corolla на улице Типанова. Хозяйке машины причинен материальный ущерб на сумму около 200 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: рецидивист разбил три телевизора в магазине на Владимирском проспекте. Нарушителя судили за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга