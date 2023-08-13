Найденную в лесу дореволюционную страховую доску XIX века установили на фасаде в центре Петербурга

Артефакт нашли в лесу.

На фасаде дома 10 по Фурштатской улице в Петербурге появилась дореволюционная страховая доска "Саламандра". Редкий артефакт, который некогда утеряли и забыли в лесах Ленинградской области, теперь вновь стал частью городского пространства.

Команда реставраторов "Гэнгъ" установила табличку в начале мая 2026 года. Сам предмет датируется началом XX века и связан с деятельностью страхового товарищества "Саламандра", основанного в Петербурге ещё в 1846 году. Компания специализировалась на страховании от пожаров, а её символ — мифическая саламандра — считался защитником от огня.

История возвращения таблички началась несколько лет назад.

Эту доску нам прислала петербурженка Татьяна со словами "Не хочу, чтобы она просто так лежала у меня в гараже". А мы и рады. Оказалось, что доску много лет назад нашли в лесу (?!) и бросить не смогли. Команда реставраторов "Гэнгъ"

Фото: ВКонтакте / Команда волонтеров-реставраторов "Гэнгъ"

Позже выяснили, что это страховая доска. Находку передали реставраторам, которые взялись за восстановление безвозмездно, но с условием: табличка должна быть размещена так, чтобы её могли видеть все горожане. Владельцы недвижимости на Фурштатской улице поддержали инициативу и дали согласие на установку.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Нижне‑Ивановском сквере советскую голубятню превратили в арт-объект с орнаментами народов России.

Фото: ВКонтакте / Команда волонтеров-реставраторов "Гэнгъ"